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Balıkesir'de kaçak içki operasyonu

Balıkesir polisi gümrük kaçağı 56 şişe kaçak içki ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya kaçak rakı sürüleceği istihbaratı üzerine H.E.'nin hobi bahçesi olarak kullandığı eve operasyon düzenledi. Hobi bahçesi evinde yapılan aramada gümrük kaçağı olarak yurda sokulan 56 şişe 1.5 litrelik içki ele geçirdi. Yapılan kontrollerde bandrollerin sahte olduğu ve yakalanan içkilerin ev yapımı ve insan sağlığı için çok tehlikeli olduğu anlaşıldı. Şahsın kullanılmış şişeler toplanmak suretiyle içkileri doldurduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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