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10 Ocak 2017 12:43

Balıkesir’de kar

Balıkesir’de kar

10 Ocak 2017 12:43

Balıkesir’de öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile okullar öğleden sonra tatil edildi.
Hafta sonu yaşanan kar yağışının üzerine bugün tekrar yoğun kar yağışı olması sonucu şehirdeki beyaz örtü seyrine doyulmayan güzel manzaralar ortaya çıkardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Balıkesir’de hafta sonu yağan karın ardından bugün de yoğun şekilde bastıran tipi sonucu şehir bembeyaz bir örtü ile kaplandı. Öğle saatlerinde okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler okul çıkışı kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Öte yandan, Balıkesir’de hafta sonu yağan kar sonucu 550’den fazla köy ile ulaşım sağlanamıyordu. Büyükşehir ekiplerinin çalışması ile kapalı köy yolu sayısı 208’e inerken, bugün başlayan kar yağışı ile rakamın tekrar artması bekleniyor.



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