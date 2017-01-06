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06 Ocak 2017 22:13

Balıkesir’de kar yağışı

Balıkesir’de kar yağışı

06 Ocak 2017 22:13

Balıkesir’de yağmur sonrası kar yağışı etkili oldu.
Balıkesir’de gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası akşam saatlerinde başlayan kar şehri kısa sürede beyaza bürüdü. Şehrin birçok noktasında trafik tıkanma noktasına gelirken, kara yakalanan bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı. Aniden başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte zinciri olmayan sürücüler ise yavaş gitmek zorunda kaldı.
Akşamın geç saatlerine kadar sağanak yağışın gerçekleştiği Balıkesir’de, Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar mahallesinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerinde araçların zor hareket ettiği ve akşam saatlerinde yağmur sonrası etkili olan kar nedeniyle bazı yerlerde suların taştığı görülüyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yarından itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları olacağını bildirdi.



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