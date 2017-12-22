Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 14:39

Balıkesir’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerine dün akşamdan bu yana yağan kar araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Balıkesir’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

22 Aralık 2017 14:39


Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yecine ilçeleri arasında kalan ve Kazdağları’ndan geçen karayolunda etkili olan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması ve buzlanmaması için aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Buna rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir çok sürücü sıkıntılı anlar yaşıyor. Kar yağışı ve buzlanma kazalara neden olurken bazı araçlarında soğuk nedeniyle arıza yaparak yol kenarlarında kaldığı gözleniyor. Yetkililer kar yüksekliğinin 7 santimetreye kadar ulaştığı bölgeden geçecek sürücülerin zincir, kar lastiği ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler. Kar yağışının bölgede Cumartesi gününe kadar aralıklar ile devam edeceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Sisli
    12°C
  • Salı
    Sisli
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç