Balıkesir’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ile Çanakkale’nin Yecine ilçeleri arasında kalan ve Kazdağları’ndan geçen karayolunda etkili olan kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması ve buzlanmaması için aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Buna rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir çok sürücü sıkıntılı anlar yaşıyor. Kar yağışı ve buzlanma kazalara neden olurken bazı araçlarında soğuk nedeniyle arıza yaparak yol kenarlarında kaldığı gözleniyor. Yetkililer kar yüksekliğinin 7 santimetreye kadar ulaştığı bölgeden geçecek sürücülerin zincir, kar lastiği ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler. Kar yağışının bölgede Cumartesi gününe kadar aralıklar ile devam edeceği öğrenildi.