Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 17:15

Balıkesir’de Karayolu Pazarı ilgi görüyor

Balıkesir-Edremit karayolunun kenarında kurulan köylü pazarları ilgi gördü.

Balıkesir’de Karayolu Pazarı ilgi görüyor

03 Temmuz 2017 17:15

Çevre köylerdeki vatandaşlar ürünlerini bu pazarlarda satışa sunarken, yoldan geçenlerde doğal ürünleri satın alıyorlar. Satış yapan köylüler, kendi ürünlerini sattıklarını kaydederken, müşterilerde ürünleri lezzetli bulduklarını söyledi.


Balıkesir-Edremit karayolunun Gelin Deresi mevkinde yol kenarlarında stant kuran Havranlı köylüler, zeytin, zeytinyağı ve sabun’un yanı sıra makarna, tarhana ve değişik meyveler satarak geçim sağlıyor. Köylü vatandaşlar, ürünlerini değerlendirmenin mutluluğunu yaşarken, yoldan geçen vatandaşlarda doğal ürünler satın almanın sevincini yaşadı. 3 yıldan bu yana satış yaptığını anlatan Musa İbiş, ”Eymir köyünden geldim. Zeytin zeytinyağı ve sabunun yanı sıra makarna, karadut ve meyveler satıyoruz. Hepsi kendi ürünümüz. Bunları satarak evimize ekmek götürüyoruz” dedi. Fikriye Alaca’da, ”Köylülerimiz kendi ürünlerini satarken, bende gözleme yapıyorum. İşimizi severek yapıyoruz” dedi. Hayriye İbiş’de,” Bunların hepsi kendi ürünümüz. Alıp satıcı değiliz. Evimize ekmek parası götürüyoruz” dedi. Samsun’dan geldiğini anlatan Burak Habipoğlu da, ”Buradan geçiyordum. Zeytinyağı satın aldım. Ürünler çok güzel. Burada hizmet veren vatandaşlara teşekkür ediyorum” dedi. 30 yıldan bu yana satış yaptığını anlatan Erol Şafak ise, ”Burada zeytin, zeytinyağı, meyve ve bal satıyorum. Hepsi kendi ürünüm. Sattığım ballarda köyümüzden geliyor” dedi. Ankaralı Engin Kizir de, ”Ayvalık’a gidiyorum. Buradan çilek ve şeftali satın aldım. Yolda yiyeceğiz. Ürünleri çok güzel” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!