Balıkesir’de Karayolu Pazarı ilgi görüyor

Çevre köylerdeki vatandaşlar ürünlerini bu pazarlarda satışa sunarken, yoldan geçenlerde doğal ürünleri satın alıyorlar. Satış yapan köylüler, kendi ürünlerini sattıklarını kaydederken, müşterilerde ürünleri lezzetli bulduklarını söyledi.

Balıkesir-Edremit karayolunun Gelin Deresi mevkinde yol kenarlarında stant kuran Havranlı köylüler, zeytin, zeytinyağı ve sabun’un yanı sıra makarna, tarhana ve değişik meyveler satarak geçim sağlıyor. Köylü vatandaşlar, ürünlerini değerlendirmenin mutluluğunu yaşarken, yoldan geçen vatandaşlarda doğal ürünler satın almanın sevincini yaşadı. 3 yıldan bu yana satış yaptığını anlatan Musa İbiş, ”Eymir köyünden geldim. Zeytin zeytinyağı ve sabunun yanı sıra makarna, karadut ve meyveler satıyoruz. Hepsi kendi ürünümüz. Bunları satarak evimize ekmek götürüyoruz” dedi. Fikriye Alaca’da, ”Köylülerimiz kendi ürünlerini satarken, bende gözleme yapıyorum. İşimizi severek yapıyoruz” dedi. Hayriye İbiş’de,” Bunların hepsi kendi ürünümüz. Alıp satıcı değiliz. Evimize ekmek parası götürüyoruz” dedi. Samsun’dan geldiğini anlatan Burak Habipoğlu da, ”Buradan geçiyordum. Zeytinyağı satın aldım. Ürünler çok güzel. Burada hizmet veren vatandaşlara teşekkür ediyorum” dedi. 30 yıldan bu yana satış yaptığını anlatan Erol Şafak ise, ”Burada zeytin, zeytinyağı, meyve ve bal satıyorum. Hepsi kendi ürünüm. Sattığım ballarda köyümüzden geliyor” dedi. Ankaralı Engin Kizir de, ”Ayvalık’a gidiyorum. Buradan çilek ve şeftali satın aldım. Yolda yiyeceğiz. Ürünleri çok güzel” dedi.