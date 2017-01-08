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08 Ocak 2017 17:00

Balıkesir’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Balıkesir’de karla mücadele aralıksız sürüyor

08 Ocak 2017 17:00

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının sebep olduğu olumsuzlukları gidermek için 24 saat mücadele veriyor.
İl genelinde bin civarındaki köyden 600’ünün yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir ekipleri tarafından yolların büyük kısmı tekrar ulaşıma açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, beklenen yoğun kar yağışına karşı hazırlıklı olduklarını, merkez ve ilçelerde tüm birimlerin ve ekiplerin seferber edilerek 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirtti. 50 ayrı noktada konuşlandırılan ekiplerin aralıksız çalıştıklarını kaydeden Başkan Uğur, yağan tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanabildiğini hatırlattı.
AFAD İl Müdürlüğü Balıkesir genelinde 590 köy yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 adet Acil Müdahale ekibi Altıeylül, Karesi, Savaştepe, Bigadiç, Balya, Kepsut, Susurluk, Manyas ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Merkez ile beraber ulaşım yolu kapalı olan mahalle yollarında çalışmalar aralıksız sürerken, köylerden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen 112 ambulansları yollarda kaldı.
Ambulanslar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılırken içerisindeki hastalarla beraber sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlandı. Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kırsal mahalle yolları ve diğer bölgelerde karla mücadele eden toplam 35 ekip merkezden kontrol edilirken, 12 ekip ise şantiyelerde karla mücadele ediyor. Toplam 450 personelden oluşan 50 ekip tüm bölgede aralıksız olarak karla mücadele ediyor.
Balıkesir’de yoğun kar yağışının etkisine aldığı bölgelerde yapılan çalışmalarla adeta hayata yeniden tutunan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için büyük bir özveri ile mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediye ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a teşekkür etti. Kepsut Çalkandil mahallesinde ise vatandaşlar yollarını açan Büyükşehir ekiplerine davul ve flüt çalarak teşekkür etti.



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