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29 Mayıs 2018 12:17

Balıkesir’de kedi kurtarma operasyonu

Balıkesir’de kamyonetin motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri sayesinde kurtarıldı.

Balıkesir’de kedi kurtarma operasyonu

29 Mayıs 2018 12:17


Balıkesir Burhaniye ilçesinde, kamyonetin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiyece kurtarıldı. Hürriyet Caddesi’nde Hüseyin Kökten’e ait park halindeki 11 SK 620 plakalı kamyonetin motorundan kedi sesi gelmesi üzerine, müdahale eden vatandaşlar başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.


Kısa süre de olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kedi yavrusunu çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kamyonetin altına giren ve aracın koltuklarını kaldıran itfaiye erleri yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın sonunda kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtarırken, hayvan severler rahat bir nefes aldı. Kurtarılan kedi yavrusu evlerin arasında kaybolup gitti.




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