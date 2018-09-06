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06 Eylül 2018 15:09

Balıkesir’de kirliliği savcılığa şikayet ettiler

Burhaniye ilçesinde, Havran’dan doğarak Burhaniye Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek deresinin suyunun siyah akması çevrecilerin büyük tepkisine neden oldu.

Balıkesir’de kirliliği savcılığa şikayet ettiler

06 Eylül 2018 15:09

Çevre Platformu üyeleri, ihmali olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.


Üyücek deresinde bazı işletmelerin neden olduğu kirlilik hat safhaya çıkarken, dereyi kirletenler ve ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan çevreciler, yazlıkçılarla bir araya geldi. Yazlıkçılar kirlilik yüzünden denize girmediklerini anlatırken, kısa sürede önlem alınmasını istediler.


İmza sayısının 150’ye ulaştığını anlatan Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Avukat Filiz Sonsuz, “Bugün ilçemizdeki yazlık sitelerin yöneticileri ile birlikte, platform olarak dere kirliliği ile ilgili bir gözlem yapmak üzere dere kenarındaydık. Site sakinlerinin, yöneticilerinin şiddetle tepki gösterdiklerini gördük. İnsanlar bayağı dolmuşlar bu konuda. Hakkılar. Çünkü, en çok onlar etkileniyor. Geçtiğimiz pazartesi günü, dereleri kirleten, atıklarını derelere boşaltan işletmeler ve tüm başvurularımıza rağmen hiçbir işlem yapılmadığını duyduğumuz resmi kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdilik 150’ye yakın dilekçemiz var. Hafta sonuna kadar bunun daha da artacağını tahmin ediyorum. Biz, ortak çözüm bulunsun istiyoruz. Mümkün olan bütün hukuki yolları deneyeceğiz. Akarsuların kirliliğin denize ulaştığını biliyoruz. Edremit Körfezi’nin bu kirliliği kaldıramayacak yapıda olduğunu biliyoruz. Körfez çünkü yalıtılmış bir havuz görünümünde. Bu kirlilik hakiki bir halk sağlığı problemidir. Kuraklık artık risk de değil, kapımıza dayanmış bir tehlike. Bu bakımdan bir damla su için devletler birbirleriyle savaşır hale gelmişken, biz bu akarsuları hoyratça kullanmak değil, kirletmek hakkını kimden alıyoruz. Kim neden göz yumuyor. Bunun peşindeyiz.”dedi.


Süleyman Eryılmaz isimli çevreci ise, “Derenin, denize döküldüğü yerde site sakinleri ile birlikteydik. Deniz kirliliği üzerine görüşmeler yaptık. Bu dereler körfezi ve dolayısıyla denizi ciddi kirletmektedirler. Edremit Körfezi, eğer önlem alınmazsa ilerde bir İzmit Körfezi ya da İzmir Körfezi gibi olacak. Önlem alınmalı” dedi. Eşref Dağ ise, “ Site sakinleri ile beraber derelerimizdeki kirlilik ve kirleticiler hakkında konuşmalar yaptık. Gezdik yerinde gördük. Derelerimiz fena halde kirli. Ve çok sayıda kirleticiler var. Edremit Körfezi bir doğa cennetidir. Ama, bu kirleticiler, körfezi yüzülemez hale getirecektir” diye konuştu.




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