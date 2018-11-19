Balıkesir'de kodlama ve robotik çalıştayı

Balıkesir Valiliği, Üniversite, Büyükşehir Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "KODLA 10-Kodlama ve robotik projesi çalıştayı" yapıldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde kodlama ve robotik faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin belirlendiği çalıştayda Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Emin Korkusuz ve proje koordinatörü Ümit Yel tarafından “Arduino, ottobot, engelden kaçan robot, raspberyy Pi, microbit ve 3D yazıcılar”gibi konularda eğitimler gerçekleştirildi.

Programın kapanış töreninde öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,“Kodlama ve robotik alanında yürütmüş olduğumuz bu güzel çalışmalar, gerçekleştirilen bu eğitimler ile yirmi ilçemizde kurmuş olduğumuz kodlama robotik laboratuvarlarının daha verimli kullanılacağına ve öğrencilerimizin çok daha iyi bir noktaya erişeceğine yürekten inanıyorum. Çok verimli geçtiğine inandığım iki günlük bu çalıştay süresince ilçelerimizden teşrif ederek bu programa katılımlarınız, katkılarınız için öncelikle siz değerli öğretmen arkadaşlarıma ve çalıştayımızın hayat bulmasında çok önemli katkıları olan proje koordinatörümüz Ümit Yel Hocama teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.