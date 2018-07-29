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29 Temmuz 2018 15:45

Balıkesir’de korkutan kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Balıkesir’de korkutan kaza: 1’i ağır 3 yaralı

29 Temmuz 2018 15:45


Kaza, öğle saatlerinde E-87 karayolu İskele Mahallesi’nde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık istikametine gitmekte olan İlker A. idaresindeki 35 TFH 25 plakalı tomruk yüklü kamyon kırımızı ışıkta duran Çiğdem Ç. idaresindeki 34 KY 6358 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada özel otomobilin arkasında oturan Nebilay D. isimli kişi ağır şekilde, diğer 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.


Ağır yaralı olan kişi sıkıştığı yerden Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili araştırma sürüyor.




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