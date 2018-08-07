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07 Ağustos 2018 16:29

Balıkesir’de köylüler taş ocağına karşı yolu kapattı

Balıkesir’in Havran ilçesinde mahalle sakini köylüler, taş ocağının çevreye zarar verdiğini belirterek yolu kapattı.

Balıkesir’de köylüler taş ocağına karşı yolu kapattı

07 Ağustos 2018 16:29


Akşamdan bu yana taş ocağı firmasına ait olan araçların giriş ve çıkışına izin vermeyen mahalle sakinleri, taş ocağından kaynaklanan tozun başta mahalle sakinleri olmak olmak üzere zeytinlik, bağ, bahçe alanları ve hayvanlarına zarar verdiğini ileri sürerek yolu kapattı. Mahalle sakinleri, Çanakkale Kahramanı Kocaseyit’in mezarının bile toza maruz kaldığını belirterek, "Her gün mezarı temizliyoruz, mahallemiz sağlık açısından büyük tehlike altında. Tedbir alınıncaya kadar mücadele etmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.


Köy muhtarı Fahrettin Karaman öncülüğünde eyleme katılan 200’e yakın köylü, dün akşamdan bu yana yemeklerini de orada pişirip yiyor.




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