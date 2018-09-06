Balıkesir’de kurtuluş coşkusu

yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Balıkesir’in kurtuluşunun 96. yıl törenleri sabah Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu ile başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına çelengi Büyükşehir Başkan Zekai Kafaoğlu sundu. Atatürk Stadı önünde süren kutlamalara Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen. Kemal Turan, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Suat Par, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, protokol üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenler Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen. Kemal Turan’ın vatandaşların kurtuluş gününü araç üzerinde kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu günün önemini anlatan konuşmasında, "Bugün üzerinde kardeşçe yaşadığımız bu topraklar geçmişinde çok zorlu koşullarda, ağır mücadelelere sahne olmuştu. Önce Seyit Onbaşı’nın destan yazdığı Çanakkale Savaşı, ardından alçak düşman işgaliyle harap ve bitap düşen aziz yurdumuz acı içinde kıvranırken Balıkesir ayağa kalktı ve milli mücadele ateşini yaktı. Hasan Basri Çantay gibi önemli isimler halkın bilinçlenmesine ve örgütlenmesine katkı sağladı. Düzenlenen kongrelerle halkımız milli birlik ruhuyla adeta bir hükümet gibi hareket ederek silah temin etti, aylık ödemiş, makam ve mevkileri tespit etmiş, milli mücadelenin şeklini belirledi. Büyük Önder Atatürk’ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği ’Balıkesir’in dindar ve kahraman insanları’ sayesinde şehrimiz Ege’de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir’in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir’in Kurtuluş Günü olarak kutluyoruz" dedi.

yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Balıkesir’de 1919 yılında alınan direniş kararının temsili olarak gösterildiği törenler okunan şiirlerle sürdü. Mehter takımının gösterilerinde vatandaşların salladığı Türk bayrakları ile seyre değer görüntüler ortaya çıkarken, tören resmigeçit töreni ile son buldu. İşgal yıllarında düşman askerini korkutan ve giydikleri deri ve vücutlarına sürdükleri siyah boyalar ile ilgi odağı olan tülütabaklar, kutlamalarda vatandaşların ve çocukların üzerine giderek korkuttu.