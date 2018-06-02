Balıkesir’de liseliler Hababam Sınıfı gibi uğurlandılar

Öğretmenlerinin yazdığı skeci sahneleyen liseli gençler, danslar ederken, törenin sonunda da Hababam Sınıfı müziği ile sahneye çıktı. Gençler, izleyenlere büyük bir sürpriz yaşattı.

Burhaniye Uğur Lisesinden mezun olan 35 öğrenci için Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde büyük coşku yaşandı. Liseli gençlerin 3 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladıkları gösteriler büyük ilgi görürken, törenin sonunda Hababam Sınıfı müziği eşliğinde yaptıkları gösteri de törene renk kattı. Okulda düzenlenen çeşitli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüller verilirken, okul birincisi Abidin Andiç’in ödülü Kaymakam Hüseyin Öner, ikinci Fatma Sezer’in ödülü Belediye Başkan Vekili Güngör Persil ve üçüncü olan Melikenur Avşar’ın ödülü ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz tarafından verildi.

Kaymakam Hüseyin Öner yaptığı konuşmada, mezun gençlere sınavlarda başarılar dilerken, onları yetiştiren öğretmenlere de teşekkür etti. Bayrak ve flama devir teslim töreninin ardından okul birincisi Abidin Andiç, yaş kütüğüne plaket çakarken, konuşmasında kendilerini yetiştiren öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrencilerin gösterileri büyük alkış alırken, törenin sonunda Hababam Sınıfı gösterisi törenlere damgasını vurdu. Öğrencilerin temsili diplomaları öğretmenler tarafından verilirken, keplerin atılmasının ile tören son buldu.

Törende görev alan öğretmenlere ve törene katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Ilgın Adıyaman, "Bugün 2017-208 eğitim öğretim sezonunda 35 mezun verdik. Öğretmen arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle 3 aydan beri bu organizasyona bu programa hazırlanıyorduk. Onları mezun ettik. Çok mutluyuz. İlerleyen yıllarda da Burhaniye Uğur Lisesi olarak yeni mezunlar vermeye devam edeceğiz. Eğitime verdiğimiz hizmeti sürdüreceğiz" dedi.

Öğretmen Cansu Aydalga da "2017-2018 mezuniyet törenimiz çok ilgi gördü. Öğrencilerimiz, gayretleri çalışmaları ile skeç ve dans gösterileri yaptı. Daha sonra hep birlikte Hababam Sınıfı’nı canlandırdılar. Bizlere sürpriz yaptılar. Onların sürprizleri ile çok mutlu olduk. Bayağı uzun uğraşlar sonucu oldu bu. Emeksiz olmuyor tabii ki. Meyvelerimizi de aldık. Bu yıl ki mezunlarımızı da verdik. İnşallah, yeni mezunlarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.