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10 Ocak 2017 22:37

Balıkesir’de mahsur kalan çobana 3 gün sonra ulaşıldı

Balıkesir’de mahsur kalan çobana 3 gün sonra ulaşıldı

10 Ocak 2017 22:37

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çobana 3 gün sonra ulaşıldı.
Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi’ne 3 kilometre mesafedeki ağılın damı kardan çökerken, çoban İsmail Gökçe de kardan dolayı bölgede mahsur kaldı. 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle mahalle halkının ulaşamadığı Gökçe, hayvanlarından birini kesip pişirerek karnını doyurdu. Cep telefonu ile ulaşılan ve sağlık durumunda bir sorun olmadığını belirten Gökçe’ye bugün akşam saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Fen İşleri Dairesi ve itfaiye ekipleri dozerlerin yardımı ile güçlükle ulaştı. Çöken dam nedeniyle telef olan hayvan olup olmadığını araştıran ekipler, mahsur kalan İsmail Gökçe’yi de kurtardı. Doğruca Mahallesi’ne getirilen Gökçe, burada sağlık kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı gözlenen Gökçe’nin endişeyle bekleyen yakınları, Gökçe’ye sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak ekiplere teşekkür etti. Gökçe ile babası birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Kurtarma ekipleri ile birlikte bölgeye giden Doğruca Köyü Muhtarı Yakup Mence, köy halkı olarak İsmail Gökçe’yi sağ salim kurtarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.



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