Balıkesir’de Mavi Bayraklı Plaj sayısı 22’ye çıktı

Ayvalık Sarımsaklı, Altınoluk Antandros, Altınoluk Özdemir Sitesi Önü Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenevleri Mahallesi Halk Plajlarının mavi bayrak almaya hak kazanırken, Sarımsaklı’daki mavi bayrağı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur göndere çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve çalışmaları ile Balıkesir plajlarındaki Mavi Bayrak sayısı 22’ye yükseldi. Ayvalık Sarımsaklı, Altınoluk Antandros, Altınoluk Özdemir Sitesi Önü Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenevleri Mahallesi Halk Plajlarının mavi bayrak almaya hak kazanırken, Sarımsaklı’daki Mavi Bayrağı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur göndere çekti. Kısa adı TÜRÇEV olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında mavi bayrak kriterlerine göstermiş olduğu uygunluk gibi şartları yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Plajları’na bir yıl sonra yeniden mavi bayrak kazandırdı. Mavi Bayrağın Sarımsaklı Halk Plajına çekilmesi için düzenlene törende, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar hazır bulundu.

"Balıkesir’de mavi bayrak sayısı artacak"

Törende konuşan TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye’de turizm alanında en önemli etiketlerden birinin Mavi Bayrak olduğunu vurguladı. 1993 yılından bu yana Türkiye’de Mavi Bayrak ile ilgili çalışmaları TÜRÇEV’in yürüttüğünü hatırlatan Karataş, "Balıkesir genelinde 22 adet mavi bayrak noktası var. Ayvalık’ta ise 9 mavi bayrak bulunuyor. Bizim için en önemli aşama ise mavi bayrak çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olmasıdır. Biz 2 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmaların ardından bundan sonraki hedefimiz Balıkesir geneliyle ve Ayvalık’ta Mavi Bayrak sayısını arttırmaktır" diye konuştu.

Balıkesir genelindeki 22 mavi bayrağın 9’unun Ayvalık’ta olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ama gönül bu mavi bayrakların sayısını hem Balıkesir’de, hem de Ayvalık’ta arttırmayı istiyor" dedi.

Başkan Uğur: "Ayvalık dünya markası bir ilçemiz"

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir’de turizm denildiğinde akla Ayvalık’ın geldiğini vurgulayarak, "Turizmden hak ettiğimiz geliri elde edebilmemiz için çevremizin ve denizimizin temiz olması gerekir. Biz de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki; plajların disiplinli, kurallı, kaideli düzenlemeler yapalım vatandaşlarımızda bu kriterlere uysun ve çevremizi temiz tutalım. Ayvalık bizim için çok önemli. Ayvalık, dünya markası bir ilçemiz. Biz Ayvalık’ı hak ettiği noktaya getirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ayvalık’ın yıllardır hayali olan köprüyü hizmete soktuk. Bunun yanı sıra da ilçede yaşanılan susuzluğun önüne geçmek için çalışmalarımızı tamamladık. Mesela bundan sonra Sarımsaklı susuzluk çekmeyecektir" dedi.

Plajlarına mavi bayrağı kazandırırken, cankurtaran başta olmak üzere bir çok hizmetin de yapıldığını belirten Ahmet Edip Uğur, "Geçen yıl bu bayrağı Sarımsaklı Plajlarına eksiklikleri nedeniyle alamamıştık ama bu yıl tüm şartları yerine getirerek bayrağımızı aldık. Ayvalık’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayrak ile ilgili belgeleri Ahmet Edip Uğur’a teslim etti. Daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve törende bulunanları huzurunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur mavi bayrağı Sarımsaklı Halk Plajının gönderine çekti.