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07 Haziran 2018 17:45

Balıkesir’de meslek kazanan liseliler şet kuşandı

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni bitiren 97 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlenirken, bölüm birincilerinede ahilik geleneği gereğince şet kuşatıldı.

Balıkesir’de meslek kazanan liseliler şet kuşandı

07 Haziran 2018 17:45

Okul bahçesinde düzenlenen törende bir kız öğrencide şet kuşandı.


Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 6 bölümden 97 öğrenci mezun olurken, diploma dağıtım töreni sırasında düzenlenen Ahi Evren gösterisi büyük ilgi gördü. Törende dualar yapılıp bir çırağın ustalığa terfisi canlandırılırken, 6 bölümün birincilerinede şet kuşatıldı. Öğrenciler, bol bol mezuniyet hatırası çektirirken, okul birincisi Mehmet Erdoğan bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet törenine Belediye Başkanı Necdet Uysal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve veliler katıldı. Törene katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Ferhan Levent, “Okulumuzda düzenlediğimiz ahilik töreninde, mezun olan öğrencilerimize örf ve adetlerimize ve geleneklerimizi devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Bu sene 97 öğrencimiz okulumuzdan mezun oldu. İnşallah iş hayatına atılıp kültürümüzü örfünü adetini bilen, harama helale dikkat eden iş hayatında güzel yerlere gelen insanlar olmalarını Cenabı Hak’tan temenni ediyorum” dedi. Veb Tasarım birincisi Aleyna Yılmaz da, ”Kuşak bağlama töreninde bölüm birincisi olduğum için bana da hak tanındı. Bundan çok memnunun. Teşekkürler her şey için” dedi. Okul birinci Mehmet Erdoğan ise, “İnşaat bölüm öğrencisiyim. 4 yıllık okul sürecini bitirdik. Bölümümde birinci olduğum için kuşak bağladım. Bundan çok memnunum. Kuşağımı aldığımı için çok gururluyum. Bunun hakkını vereceğim. İşimi en iyi şekilde yapacağım” dedi. Olcay Temurcan da, ”Tesisat teknolojileri ve iklimlendirme bölüm öğrencisiyim 4 yılda okulu bitirdim. Kuşak bağladım. Tatlısıyla açısıyla okul bitti. Arkadaşlara da başarılar dilerim” dedi




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