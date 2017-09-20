Balıkesir’de minibüsler çarpıştı: 11’i öğrenci 21 kişi yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah 08.15 sıralarında İzmir Çanakkale Karayolu’nun Olive City Kavşağı yakınlarında Edremit’in Akçay Mahallesi’nden hareket eden T.A. idaresindeki 10 M 15097 plakalı yolcu minibüsü ile Çanakkale’nin Küçükkuyu beldesinden hareket eden M.S. idaresindeki 10 M 15024 plakalı yolcu minibüsü aynı yönde giderken çarpıştı. 10 M 15097 plakalı minibüs yolcu almak için yolda durunca onu takip eden 10 M 15024 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüslerde bulunan 11’i öğrenci 21 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Durumları ciddi olan 10 yaralı ambulanslar ile Edremit Devlet ve Özel Körfez Hastanelerine sevk edildi. Kaza sonrasında İzmir Çanakkale Karayolu’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.