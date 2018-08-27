Balıkesir’de "Minik Eller Bilime Dokunuyor"projesi

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda düzenlenen projeye, 9 ilçedeki 18 okuldan toplam 6. sınıfa geçmiş 30 öğrenci katılıyor.

Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Ümit Çakır’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, 2 Eylül akşamı son bulacak. Etkinliğe katılan öğrenciler, bir hafta boyunca öğretim üyelerinin öncülüğünde deneyler ve doğa gezileri yapacaklar. Prof. Dr. Ümit Çakır, projenin amacının çocuklara bilimi sevdirmek olduğunu anlatırken, projede görev alan öğrenciler de mutluluklarını dile getirdiler. Projeye 7 profesör, 3 doçent ve 6 Dr. öğretim üyesi destek oluyor. Açılış töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ümit Çakır, projenin yararını anlattılar. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz’ın da katıldığı açılış töreni ile başlayan proje, bir hafta devam edecek. Öğrencilere bilimi sevdirmek istediklerini anlatan Prof. Dr. Ümit çakır, “Burada hedef kitlemiz 5.sınıftan 6.sınıfa geçen öğrencilerimiz. Bu öğrenciler 9 farklı ilçeden ve 18 farklı okuldan geliyorlar. Buradaki amacımız, çocukları eğlendirerek öğretmek. Hem de uygulamalı olarak doğanın içinde akademisyenler nezdinde. geziler düzenleyeceğiz. Ekipte, profesörler. doçentler ve doktor öğretim üyeleri var. Deneyler yaptırarak çocukları eğlendirerek öğretmek istiyoruz. Bilimin sıkıcı olmadığını onlara kanıtlayarak, onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Doğa içerisinde de geziler var. Özellikle şu anda Kazdağı’na bir gezimiz var. Burada bir profesör hocamız eşliğinde doğadaki gözlemlerini yapacaklar. Hem biyolojik anlamda türleri öğrenecekler. Özellikle çocuklara bilimi sevdirmek amacındayız” dedi. Öğrencilerden Ecenaz Urfa, “Ben buraya katılmaktan çok mutluyum. Bence burada çok güzel şeyler öğreneceğim. Yeni dostluklar edineceğim Yeni bilgiler öğreneceğim” dedi. Zeynep Bilge Kurt da, “Edremit’ten geliyorum. Burada gayet güzel projeler yapacağımı düşünüyorum. Güzel projeler olacak. Deneyler yapacağız” dedi. Batuhan Gümüş ise, “Ayvalıktan geliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü geleceğe daha iyi hazırlık yapacağım” dedi. Berat Oğuz Demirel de, ”Burada olmaktan zevk duyuyorum. Burada bilgiyle tanışmaktan zevk duyuyorum. Burada olmaktan gurur duyuyorum” dedi.