Balıkesir’de muhtaç ailelere 26 bin ton kömür dağıtılacak

Balıkesir Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Süleyman Sayan Balıkesir’de 2018-2019 yılı içerisinde muhtaç ailelerin ihtiyaç duyduğu 26 bin 25 ton kömür dağıtılacağını ifade ederek “Nisan ayından bu yana dağıtım yapan vakıflarımız var. Bu vakıflardan bu güne kadar 13 bin 886 ton kömür sevkiyatı yapılarak vatandaşlara ulaştırılmıştır. Geriye kalan 12 bin 138 ton kalan kömürün dağıtımı devam etmektedir. Sahil kesimlerimizde ki ilçelerimizden Ayvalık, Edremit, Erdek, Marmara, Manyas ve Sındırgı gibi ilçelerimizin dağıtımları Ağustos ayında başlayacaktır. Dağıtılacak kömürle ilgili bir sıkıntı yoktur vatandaşların talepleri doğrusltusunda muhtaçlık durumuna göre kömürler verilecektir. Ramazan ayında da vatandaşlara gelen yardımlar en süratli şekilde ulaştırıldı. Ayrıca hayırseverler gıda yardımı konusunda ihtiyacı olan vatandaşlara bizler vasıtasıyla ulaştılar”dedi.

Yardım dağıtımları devam ediyor

Kurban bayramı öncesinde bütün sosyal yardımlaşma vakıflarında gıda yardımı adında vatandaşlara yardım dağıtılacağını hatırlatan Süleyman Sayan “Bu gelen ödeneğe göre değişmektedir. Bazı vakıflar kişi başı 150 lira bazıları ise 300 lira veriyor. Dağıtılan bu paralar 600 civarında kişiye dağıtılıyor. Biliyorsununuz 2 ayda bir dağıttığımız 65 yaşın üzerinde olan ve muhtaç durumda maaşı olmayanlara verilen yaşlılık maaşı 250 liradan 500 liraya çıktı ve yüzde 100 bir artış geldi. Engelli ve engelli yakını maaşıda periyodik olarak dağıtımları devam ediyor. Bilindiği gibi ayrıca sosyal hizmetler il müdürlükleri evde bakım parası veriyor. Bu çok önemli eğer vatandaş yatalak durumda heyet raporu almışsa aylık olarak bakana bin 50 lira para ödeniyor. Hem vakıflar hem sosyal hizmetler il müdürlükleri bu tür konularda vatandaşlara gerekli yardımları yapıyor bizlerde gerekli şekilde ilgileniyoruz”şeklinde konuştu.