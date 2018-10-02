Balıkesir'de Narkotim uygulama yaptı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri yeni eğitim ve öğretim yılının madde bağımlılığı ile mücadele açısından da güvenli geçmesi amacıyla şehrin çeşitli noktalarında uygulama başlattı.

Balıkesir'de Narkotim ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan uygulamaya 16 ekip 132 personel katıldı. 3 Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı uygulamada ekipler Atatürk Parkı, 100.yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi ile Balıkesir Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi etrafında okulla ilişiği olmayan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. 100.yıl Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinden motoruyla çıkan bir öğrenci hakkında da motorun sigortası olmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, ağaçlık alanlarda, çöp konteynırlarının çevrelerinde uyuşturucu madde arandı. Polis ekipleri özellikle genç yaşta arama yaptıkları öğrencilere okul saatinde eğitimlerini aksatmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yunus ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda vatandaşların kimlikle GBT sorgulaması yapıldı.