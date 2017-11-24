Balıkesir’de Öğretmenler Günü kutlandı

Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlenen törende konuşan Balıkesir Valisi Ersin Ersin Yazıcı, "Öğretmen insanların yaşamları boyunca toplumun gerekecek bilgileri öğreten ve toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Balıkesir’de düzenlenen etkinlikler Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tören ile başladı. Salih Tozan Kültür Merkezi girişine şehit öğretmenlerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada, "Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin başına geçtiği gün bizde Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz" şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak, "Öğretmenler bizim her şeyimizdir. İlk öğretmenlerimiz annelerimiz babalarımız. İlk kelimeleri ilk sözcüğü onlardan öğreniyoruz. Başöğretmen Atatürk bu Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiş, gençlerimiz de öğretmenlere emanettir. Mustafa Kemal Atatürk kurduğu Cumhuriyeti yıkmak için 7 düvel saldırıyor. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençleri 15 Temmuz’da gördük. Bu gençlerimiz, evlatlarımız göğsünü o tanklara, toplara karşı o hayasızca yapılan akını durdurdu. Bundan sonra da durduracaktır. Öğretmenlerimize güveniyoruz. Öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise, "Çocuklarımızı yarına hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü kutlamaktan büyük bir gurur duymaktayım. Öğretmen insanların yaşamları boyunca toplumun gerekecek bilgileri öğreten ve toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Türk öğretmenin misyonu vardı. Diğer ülkelerde öğretmenler emekli olabilir ama Türk öğretmeni emekli olmaz. Öğretmenlerimizin her anı tarihi bir görev, kutsal bir görevdir. Balıkesir’de daha güzel çalışmalar da ve bu projede görev alarak fedakarca çocuklarımıza hizmet eden saygıdeğer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci, öğretmenini anne ve babası gibi sevmeli. Gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında sonra emekli öğretmen Arif Şafak’a Vali Ersin Yazıcı tarafından hizmet şeref belgesi verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Anı Yarışmasında da dereceye giren Elif Kabataş, Satı Ceylan ve Halil Taştop isimli Öğretmenler ödüllendirildi.

24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenliğe başlayan öğretmen adayları ise yemin ederek göreve başladılar.