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14 Nisan 2017 17:57

Balıkesir’de öldürülen genç kadın toprağa verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öldürülen genç kadın toprağa verildi.

Balıkesir’de öldürülen genç kadın toprağa verildi

14 Nisan 2017 17:57


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi’nde ikamet eden Ü.Ç. (25) ve Pınar Ç. (22) çiftinin evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Pınar Ç’nin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri incelemesinde Pınar Ç’nin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.


Acılarının çok büyük olduğunu dile getiren maktulenin babası Mustafa Arslan, “Kızım eşi ile 2 ay önce ailevi meseleler yaşadı. Erkek evinin yakınları tarafından dövülmesi üzerine kızım bize geldi. Hastaneye bile götürmedik. Boşanmak için avukat tutmak istedik. Erkek tarafı ve yakınlarının devreye girmesi ile yuvanın yıkılmaması razı olduk, barıştılar. Ardından erkek tarafı eşyalarını vermedi. Bunun üzerine eşyalı ev tuttular. Kızımla görüntülü olarak konuşurduk. Sıkıntı görmedik. 3 gün görüştük. Son gece damadım benden bin lira para istedi. Üzerimde 500 lira vardı. Oğluma, götür ver dedim. Ancak gece oğlum döndükten sonra eve ailesi ile amcası, annesi, abisi ve babası gelmiş. Bundan sonra kızımın öldürüldüğünü duyduk” diye konuştu.


Koca Ümit Ç.’nin firarda olduğu öğrenilirken, jandarma ve savcılık tarafından cinayetle ilgi soruşturma sürüyor.


Öldürülen Pınar Ç, Darsofa Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi.




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