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12 Eylül 2017 15:22

Balıkesir’de orman yangını sürüyor

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Balıkesir’de orman yangını sürüyor

12 Eylül 2017 15:22


Dursunbey’in Karapınar ve Veliler köyleri arasında bir evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Müdahale edilen yangın halen devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopter, arozöz ve dozerlerle yangına müdahale ederken, çalışmalara itfaiye ekipleri de destek veriyor. Yangının çıktığı alana yakın olan Karapınar’da birkaç ahırın yandığı öğrenilirken, yangının Kavacık bölgesine doğru ilerlediği bildirildi. Yangına müdahale sürerken, alevlerin sert esen rüzgar sebebiyle henüz kontrol altına alınamadığı kaydedildi.




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