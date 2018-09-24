Balıkesir'de ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar köyünde ziraî alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Konakpınar köyünde ziraî alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Konakpınar kırsal mahallesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğünün 3 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 10 arozöz ve 1 dozerle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, ziraî alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındığını ve 3 hektar alanın yandığını açıkladı.