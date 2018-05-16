Balıkesir’de özel öğrencilerin eserleri ilgi gördü

‘Sanata Engel Yok’ parolası ile yola çıkan idareci ve öğretmenler 76 özel öğrencinin yıl boyu ürettiklerini görücüye çıkardı

Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören 76 öğrencinin yıl boyunca hazırladığı resimler, takılar ve hediyelik eşyalar Cumhuriyet Meydanında sergilendi. Özel öğrencilerin eserleri ilgi görürken, sergiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti, alış veriş yaptı.

Sergiye katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Oktay Ertaş, “Her sene geleneksel hale getirdiğimiz sergimizi bu senede Allah’ın izniyle açtık. Çocuklarımız bu sergide okulda yaptıklarını toplumla buluşturdular. Çocuklarımız üretici konuma geçtiler. El sanatları öğretmenlerimizin bunda emeği çok büyük. Öğretmenlerimizin öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğu çalışmaları Burhaniye Cumhuriyet Meydanında sergileme imkanı oldu. Öğrencilerin çalışmaları yoğun ilgi gördü. El emeği göz nuru çalışmaları toplumla buluşturduk. Öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi. Ürünleri beğendiğini anlatan Gürhan Kuştutan, “Bir yıl boyunca çocuklarımızın yapmış olduğu ürünleri burada gördük. Onlarla iftar ettik. İş okulumuzun tüm personelini, usta öğreticilerini ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Çok güzel emekler vermişler. Çok güzel eserler ortaya çıkmış” dedi. İş uygulama öğretmeni Nedret Karamanoğlu ise, “Pelitköy Özel Eğitim İş Uygulama Okulumuzun 6 aylık çalışmaları sonunda güzel ürünler çıktı Resim öğretmenlerimizin iş uygulama öğretmenlerimizin el sanatları öğretmenlerimizin büyük katkıları var. Bu sene yapmış olduğumuz sergiye büyük katılım var. Öğrencilerimiz çok güzel çalışmalar yaptılar. Bir dahaki sene çok daha güzellerini bekliyoruz” dedi. Resim öğretmeni Canan Açan da, ”Öğrencilerimizle 8 aylık bir eğitim sürecinin sonunda oluşturduğumuz resimleri bu gün sergiledik. Sergimize güzel bir katılım var. İlgi gayet güzeldi. Yıl boyu emek veren öğrencilerimize, idaricilerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi