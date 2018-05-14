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14 Mayıs 2018 16:36

Balıkesir’de Ramazan Pidesi 2 liradan satılacak

Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç bu yıl Ramazan pidesinin 2 liradan satılacağını açıkladı.

Balıkesir’de Ramazan Pidesi 2 liradan satılacak

14 Mayıs 2018 16:36


Çarşamba günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı sofralarının vaz geçilmezi pide fiyatı belli oldu. Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç 300 gram Ramazan Pidesinin 2 liradan satılacağını söyledi. Başkan Tunç alınan yönetim kurulu kararıyla pide fiyatını belirlediklerini ifade ederek “Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yönetim kurulumuz bu yıl 300 gram pidenin 2 liradan satılmasını uygun gördü. Aldığımız karar fırıncılarımıza da hayırlı uğurlu ve bereketli olsun.” dedi.


Balıkesir’de geçen yıl 175. gram olan Ramazan pidesi 1 liradan satılmıştı.




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