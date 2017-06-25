Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı bayram tebriklerini kabul etti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada “Bayrama ulaştık, rahmet, bereket mağfiret ayını tamamladık. Allah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Bayramın başta Balıkesirli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bayramı bayram gibi yaşamak için küskünlüklerin dargınlıkların kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda olan tüm kardeşlerime büyüklerime diyorum ki bu bayramın yüzü suyu hürmetine mutlak suretle bu kırgınlıkları kaldırınız. Bayram hepimiz için bayram olsun çoluğumuzla çocuğumuzla sevdiklerimizle hep beraber olalım. İnşallah mübarek Ramazan bayramını bütün İslam aleminde huzur içerisinde, kardeşlik ve barış içinde kutlarız” dedi.

Vali Yazıcı sürücüleri uyardı

Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Yazıcı “Ttrafik yoğunlaştı malumunuz lütfen dikkat edelim. Biraz geç kalabiliriz ama insanları, yakınlarımızı ve kendimizi üzmeyelim. Ne yazık ki bu sabah Susurluk’ta çok feci bir kaza oldu. 1 tane rahmetli olan yolcumuz var, Toplam 45 yolcu yaralandı 4 yolcumuz ağır durumda. Onlara acil şifalar diliyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun bayramı bayram tadında yaşamaya devam edelim” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur ise “Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirdik, bayramı hak ettik. Şimdide Ramazan bayramını kutluyoruz bugün sabahtan Sevgi Evleri’nde ki çocuklarımızla beraberdik. Şimdi de protokol ile askeri ve mülki erkan bayramlaşıyoruz. Bütün hemşerilerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Bayramlaşma törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Jandarma Alay Komutanı Jan.Kur.Alb.Taner Büyüksöz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek AK Parti Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.