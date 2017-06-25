Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 13:46

Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir’de Ramazan Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Balıkesir’de resmi bayramlaşma

25 Haziran 2017 13:46


Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı bayram tebriklerini kabul etti. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada “Bayrama ulaştık, rahmet, bereket mağfiret ayını tamamladık. Allah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Bayramın başta Balıkesirli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bayramı bayram gibi yaşamak için küskünlüklerin dargınlıkların kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bu durumda olan tüm kardeşlerime büyüklerime diyorum ki bu bayramın yüzü suyu hürmetine mutlak suretle bu kırgınlıkları kaldırınız. Bayram hepimiz için bayram olsun çoluğumuzla çocuğumuzla sevdiklerimizle hep beraber olalım. İnşallah mübarek Ramazan bayramını bütün İslam aleminde huzur içerisinde, kardeşlik ve barış içinde kutlarız” dedi.



Vali Yazıcı sürücüleri uyardı


Sürücülere uyarılarda bulunan Vali Yazıcı “Ttrafik yoğunlaştı malumunuz lütfen dikkat edelim. Biraz geç kalabiliriz ama insanları, yakınlarımızı ve kendimizi üzmeyelim. Ne yazık ki bu sabah Susurluk’ta çok feci bir kaza oldu. 1 tane rahmetli olan yolcumuz var, Toplam 45 yolcu yaralandı 4 yolcumuz ağır durumda. Onlara acil şifalar diliyorum. Lütfen herkes dikkatli olsun bayramı bayram tadında yaşamaya devam edelim” şeklinde konuştu.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur ise “Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirdik, bayramı hak ettik. Şimdide Ramazan bayramını kutluyoruz bugün sabahtan Sevgi Evleri’nde ki çocuklarımızla beraberdik. Şimdi de protokol ile askeri ve mülki erkan bayramlaşıyoruz. Bütün hemşerilerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.


Bayramlaşma törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Jandarma Alay Komutanı Jan.Kur.Alb.Taner Büyüksöz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek AK Parti Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!