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15 Haziran 2018 16:47

Balıkesir’de resmi bayramlaşma

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın ev sahipliğinde Öğretmen Evinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir’de resmi bayramlaşma

15 Haziran 2018 16:47

Vali Yazıcı, “Bayramın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Lütfen yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi, kimsesi olmayan misafiri gelmeyen komşularımızı unutmayalım”dedi.


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, “Başta Balıkesirli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayrama ulaştık Ramazan’ı iyi değerlendirdik diye düşünüyorum bütün Müslümanlar olarak. Bayramın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Lütfen yaşlılarımızı, kimsesizlerimizi, kimsesi olmayan misafiri gelmeyen komşularımızı unutmayalım. Bayramlaşma hal hatır etmek için insanların durumlarını sormak için merhaba etmek için bir vesile. Türk milleti de bunu layıkıyla yerine getiriyor. Balıkesirli hemşerilerimin de bu şekilde davranacağını düşünüyorum. Herkesi her kapıyı bir çalıp hal hatır edelim. Kimsesi gelmeyecek insanlara merhem ilaç olalım gönüllere girelim inşallah. Bayramı bayram gibi çocuklarımızla yaşlılarımızla hep birlikte kutlayalım inşallah. Ben tüm İslam alemine herkese iyi bayramlar diliyorum”dedi.



"İnsanımızın mutluluğu huzuru çok önemli"


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Mutlu ve huzurlu bir şekilde bayram geçiriyoruz kıymetini bilmemiz lazım. Komşu ülkelere baktığımız zaman Libya’sı, Mısır’ı, Suriye’si, Filistin’i, Irak’ı oralardaki tabloyu bir görmek lazım. Türkiye’deki bu istikrarın huzurun kıymetini bilmemiz lazım. İnsan içinde yaşarken farkına varamıyor hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlet 81 milyon insanımızın mutluluğu huzuru çok önemli, istikrar ve büyüme çok önemli. İnsanlar istikrar ve büyüme devam etsin yaklaşımındalar hep. İnşallah ben bu bayramın İslam alemine ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerin de ülkemize hayırlar getirmesini de Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum”şeklinde konuştu.


Balıkesir Öğretmen Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Baro Başkanı Erol Kayabay, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.




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