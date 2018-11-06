Balıkesir'de ruhsatsız silah baskını

Balıkesir'in Dursunbey ve Burhaniye ilçelerinde yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve fişeklere jandarma tarafından el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey'e bağlı Gökçedağ Mahallesi'nde ikamet eden Y.G. hakkında "silah ve mühimmat kaçakçılığı" istihbaratı alan jandarma, gerekli izinlerin alınmasının ardından şahsın evine baskın yaptı. Y.G'ye ait evde ve evin çevresinde arama yapan jandarma, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kususıkı tabanca ve 18 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirdi.

Öte yandan Burhaniye'nin Bahadınlı Mahallesi'nde A.I. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm ebatında ruhsatsız silah, 14 adet 9 mm ebatında fişek jandarma tarafından ele geçirildi. Operasyonlar sonrası Y.G ve A.I. hakkında adli işlem başlatıldı.