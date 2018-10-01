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Balıkesir'de sağanak yağış

Balıkesir’de sağanak yağış öğlen saatlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Balıkesir'de sağanak yağış öğlen saatlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Meteorolojinin Balıkesir için verdiği sağanak yağışlar öğle saatlerinde aniden bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarına, pasaj girişlerine ve işyerlerine sığındı. Yağmur sırasında ilginç görüntülerde kameralara yakalandı. Bir vatandaş yağmurdan karton kutusu ile saklanırken, şemsiyeleri olan vatandaşlar yağmur altında yürüyüşüne devam ettiği görüldü.

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