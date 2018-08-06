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06 Ağustos 2018 12:43

Balıkesir’de sahil esnafı Kurban Bayramını bekliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması esnafları umutlandırdı.

Balıkesir’de sahil esnafı Kurban Bayramını bekliyor

06 Ağustos 2018 12:43


İlçede yaz sezondan umduğunu bulamayan esnaflar, umudunu 9 günlük bayram tatiline bağladı. Ören Çarşısında ve İskele’de kurulan gece pazarlarında iş yeri olan esnaflar, bayram tatilinde işlerinin açılacağını umut ederken, bazı esnaflarda sınavların nisan ayına kadar tamamlanmasını istedi. Ören çarşısında portre çizen Günay Ercan, “Yaklaşık 5 yıldır çarşıda yazları portre çiziyorum. Soranlar ilgilenenler oluyor. Ufak tefek işler oluyor. Ancak, durgunluk var. Umudumuzu bayrama bağladık" dedi.


Sabun ve güzellik ürünleri satan Hüseyin Canpolat da, ”Sezon iyi değil. Böyle giderse kiramızı ödemekte zorluk çekeceğiz. Umudunuz bayramda. İnşallah 9 günlük bayram tatilinde işlerimiz açılır” dedi. Hediyelik eşya satan Rüya Yıldız ise “Yerli turistin gelmesi için sınavların Nisan ayına kadar bitirilmesi gerekiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanından bekliyoruz. Umudumuz kurban bayramında. İnşallah, bayramda iyi olacak” dedi.




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