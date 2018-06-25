Balıkesir’de seçim coşkusu

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Balıkesirliler seçim zaferini 15 temmuz Milli İrade Meydanında kutlayarak zafer coşkusu yaşadılar. Kutlamalara AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, AK Parti Balıkesir Milletvekili adayları Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Zeynep Deniz katıldı. AK Parti Milletvekili adaylarının konuşmalarının ardından Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu halka hitaben yaptığı konuşmada “Her zaman vatan, bayrak, ezan, Kuran olduğu zaman kendini ön safa atan Kuvayi Milliye şehri Balıkesir sana selam olsun. Hani hep diyorduk ya kuruluş ruhuna dönmemiz lazım. Nasıl o 2002’de ki kuruluş ruhu, bizi biz yapan ruha dönmemiz lazım diyorduk ya 2002’de, 2007’de 5 vekil çıkarttık, tekrar 2018’de yeniden kuruluş ruhuna dönerek 5 vekil çıkarttık. Hepiniz gece demediniz, gündüz demediniz bütün teşkilatlar olarak milletvekili adaylarımız, listede olmamasına rağmen bütün milletvekillerimiz canla başla çalıştı. Bu sonuç hep beraber teşkilatın birliği ile ve sizlerle beraber alındı bu zafer. İnşallah bu birlik ve beraberliği devam ettireceğiz. Kuvayi Milliye şehrinde artık sineler toplu vuruyor. 15 Temmuz’dan bu yana yaşananları biliyorsunuz. Fotoğrafınm büyüyüğünü gören 15 Temmuz’dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın arkasında dim dik durdu ve Cumhur İttifakını oluşturdu. Daha soınrada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’de bu fotoğraf karesine girerek bu fotoğrafı tamamlamış oldu onada kocaman bir teşekkür ediyorum”dedi.

Vakit birlik vakti

Birlik ve beraberliğin daim kılınması gerektiğine dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Bu birlik ve beraberliği bozmak isteyen fitne çıkartmak isteyen çok odaklar olacak. Ama onlara fırsat vermeyeceğiz, vakit birlik vakti dedik., Vakit Balıkesir vakti dedik, vakit Türkiye vakti dedik. Bir seçimin bittiği yerde diğer seçim başlar. Bugün sabaha kadar eğlenmek hakkınız ama yarın sabahtan itibaren yeni bir semin başladığını asla unutmayacaksınız. Asla gevşemek yok birliğimize ve beraberliğimize zarar vermeden daha da safları sıklaştırarak inşallah yollarda yürümeye devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

Bayramınız kutlu olsun

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise “ Vakit Balıkesir vakti diyerek, Vakit Türkiye vakti diyerek çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Allah’a hamd olsun ki zafere kavuştuk. Vakit zafer ve bayram vaktidir bayramınız kutlu olsun. Bu güne kavuşmamızda Recep Tayyip Erdoğan sevdalılarına sonsuz teşekkür olsun. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bundan sonra daha çok çalışacağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam. Dularla çıktığımız bu kutlu yolda bizi zaferle kavuşturan Rabbimize şükür için şükür namazı kılmaya Paşa camine gidiyoruz katılmak isteyenleride davet ediyoruz”dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, AK Parti Balıkesir Milletvekili adayları Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Zeynep Deniz hep birlikte halkı selamlayarak ellerinde ki bayraklarla zafer coşkusu yaşadılar.