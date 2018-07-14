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14 Temmuz 2018 13:16

Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Balıkesir çevre yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

14 Temmuz 2018 13:16

Otobüs kullanılamaz hale gelirken 18 yolcu hemen tahliye edilerek facia önlendi.


Balıkesir’den İzmir’e gitmekte olan Alper Bademler yönetimindeki 45 RG 134 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden otobüs şoförü aracı kenara çekerek durdurdu. Araçta bulunan 18 yolcu, şoför ve 3 görevli otobüsü tahliye ederek büyük bir facianın önüne geçti.


Olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yanan otobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili tahkikat emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.




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