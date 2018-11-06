Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi Kuva-yı Milliye Bulvarı'nda önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı. Kavga eden taraflar, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden takviye olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Pompalı tüfeklerden çıktığı belirtilen saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ferdi Meşe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Fırat Algül'ün hayati tehlikesi bulunduğu, Şaban Algül'ün ise aynı hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bu arada, Ferdi Meşe'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.