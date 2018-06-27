Balıkesir’de spor mevsimi başladı

Yaz mevsiminde Balıkesir il ve ilçelerinde öğrencilerin spor yapmaları için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20 Haziran tarihinde 21 spor dalında açılan yaz okulları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan spor okullarında Atletizm, Basketbol, Badminton, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Hentbol, Güreş, Judo, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Oryantiring, Santranç, Teekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme ve Fitness, Muay-Thai branşlarında kayıtlar ücretsiz olarak devam ediyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından diğer dallarda düzenlenen Yaz spor merkezleri için kayıt noktaları Kurtdereli Spor Salonu, Salih Tozan Kültür Merkezi Yanı, Şehit Turgut Solak Spor Salonu- Terminal Yanında bulunan Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve ilçelerde spor ilçe müdürlüklerinde kayıtlar devam ediyor. Yaz Spor Merkezlerinden faydalanacak olan öğrenciler kayıt için Nüfus Cüzdanı, 2 Adet fotoğraf ve Sporcu tanıtım formları ile başvuru yapabilecekler.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bugüne kadar 4 bin 620 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve hedeflerinin 10 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Yaz Spor Okullarının ilk döneminin 20 Haziran tarihinde başladığını ilk dönem kurslarımız 20 Temmuz tarihinde sona erecek ve ikinci dönem yaz okulumuz 23 Temmuz tarihinde başlayarak 17 Ağustos tarihinde sona erecek"dedi.