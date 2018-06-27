Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 19:45

Balıkesir’de spor mevsimi başladı

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim ile beraber ’Balıkesir’de Spor Mevsimi’ sloganı ile başlattığı ve 5-18 yaş arası öğrencilerin yaz mevsiminde spor yapmalarına yönelik ‘Yaz Spor Okullarına’ kayıtlar devam ediyor.

Balıkesir’de spor mevsimi başladı

27 Haziran 2018 19:45


Yaz mevsiminde Balıkesir il ve ilçelerinde öğrencilerin spor yapmaları için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 20 Haziran tarihinde 21 spor dalında açılan yaz okulları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan spor okullarında Atletizm, Basketbol, Badminton, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Eskrim, Futbol, Hentbol, Güreş, Judo, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Oryantiring, Santranç, Teekwondo, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme ve Fitness, Muay-Thai branşlarında kayıtlar ücretsiz olarak devam ediyor.


Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından diğer dallarda düzenlenen Yaz spor merkezleri için kayıt noktaları Kurtdereli Spor Salonu, Salih Tozan Kültür Merkezi Yanı, Şehit Turgut Solak Spor Salonu- Terminal Yanında bulunan Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve ilçelerde spor ilçe müdürlüklerinde kayıtlar devam ediyor. Yaz Spor Merkezlerinden faydalanacak olan öğrenciler kayıt için Nüfus Cüzdanı, 2 Adet fotoğraf ve Sporcu tanıtım formları ile başvuru yapabilecekler.


Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Bugüne kadar 4 bin 620 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve hedeflerinin 10 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Yaz Spor Okullarının ilk döneminin 20 Haziran tarihinde başladığını ilk dönem kurslarımız 20 Temmuz tarihinde sona erecek ve ikinci dönem yaz okulumuz 23 Temmuz tarihinde başlayarak 17 Ağustos tarihinde sona erecek"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç