Balıkesir’de su indirimi mecliste oy birliğiyle kabul edildi

birleşimini gerçekleştirdi. Mecliste daha önceden kararı alınan merkezde yüzde 25, kırsalda yüzde 50 su indirimi meclis üyelerinin oy birliği ile geçti. Su indirimi merkezde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren faturalara yansıyacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu su indirimi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelerde yüzde 50, merkezde yüzde 25 su faturalarında indirim noktasında tarife komisyonundan rapor geldi. Tarife komisyonu toplumun daha iyi anlaması, BASKİ’nin faturalandırılma açısından daha kolay olacağı düşünülerek, indirim oranlarını net olarak kırsalda yüzde 50 ve merkezde yüzde 25 olarak belirledi. Faturalar 1 Aralık tarihinden itibaren okunmaya başlayacak sayaçlarda geçerli olacak. Bizim düşüncemiz insanlara hizmet etmek. Partilerimiz farklı olabilir ama asıl olan uyum ve ahenk içerisinde güzel işleri hep beraber yapmaktır. Balıkesir’imiz için hayırlı olsun” dedi