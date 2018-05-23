Balıkesir’de tarihi eser kaçakçıları yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine alınan arama kararı neticesinde Karesi ilçesinde yapılan aramada 5 adet sikke, 19 parça tarihi obje ile 2 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu saptanan H.İ.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu olay haricinde Jandarma ekipleri Havran ilçesine bağlı Tepeoba mahallesinde izinsiz kazı yapan A.Ç. ve N.Ç.’yi suçüstü yakaladı. Yakalan şahıslar ile birlikte 1 jenaratör, 1 hilti, 4 hilti ucu, 9 metre kablo ile 6 kazı aleti ele geçirildi. İzinsiz kazı olayla ilgili olarak ilgili makamlar A.Ç. ve N.Ç hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.