Balıkesir'de ters dönen araç içindeki 2 kişi kurtarıldı

grup ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine tespit edildi.

Kaza Balıkesir Bursa kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Bursa istikametine gitmekten olan 42 SU 927 plakalı özel araç, tek şerit halinde verilmekte olan geçişte seyir halindeyken nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yol kenarındaki bariyere çarparak ters döndü. Yeşil alanda sıkışma sonucu araç içerisinde bulunan Hüseyin T. ve Mehmet T. olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Karesi grup amirliği 3.grup ekipleri tarafından kısa sürede kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.