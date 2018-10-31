Balıkesir'de ticari taksilere uygulama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ticari taksilere uygulama yaptı.

Balıkesir'de trafik ekipleri şehir merkezinde ticari taksilere uygulama yaptı. Trafik ekipleri ticari taksi uygulamasında plaka sorgulama, taksimetre, emniyet kemeri takılması ve ruhsat uygulaması yaparken, ticari taksilerde bulunan müşterilerin emniyet kemeri takıp takmadığını ve trafik polisleri müşterilerden taksi şoförünün davranışlarını ve trafik uygulamasından memnun olup olmadıklarını sordular. Taksi müşterilerinden Muhammet Süleyman Simav, uygulamadan son derece memnun olduğunu ve trafik polislerinin denetlemelerine devam etmelerini, bu uygulama sayesinde taksi sürücülerinin müşterilere daha kibar davranacaklarını söyledi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ticari taksi ve trafik uygulamasına devam edeceklerini açıkladılar.