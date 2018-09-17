Balıkesir'de trafiğinde 'eğitim' yoğunluğu

Balıkesir'de bin 108 okulda, 187 bin 843 öğrenciye 15 bin 196 öğretmenin eğitim vereceği, Eğitim-Öğretim yılının ilk sabahında Balıkesir'de trafik yoğunluğu vardı. Balıkesir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları Balıkesir trafiğinde katıldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. Öğrenci servislerinin sabah saatlerindeki yoğunluğuna birde vatandaşların işlerine gitme telaşı yaşanınca Balıkesir merkezindeki kavşak noktaları Yonca mevkisi, Gar önü kavşağı, Alihikmetpaşa meydanı, Bahçelievler, Kepsut Caddesi ile Hastane kavşağı ve Vasıfçınar caddelerinde trafik sıkışıklığı yaşandı. Trafikteki yoğunluk okul servislerinin öğrencilerini okullarına bırakması ile saat 09.00 civarında normale döndü.