Balıkesir'de trafik güvenliği uygulaması

Balıkesir'de jandarma ve polis ekipleri il genelinde ortak trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 116 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması için polis ve jandarma'dan oluşan karma ekipleri il genelinde uygulama yaptı. Jandarma ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı 84 ekip, 191 personel ile gerçekleşen uygulamada, 2 bin 600 araç kontrol edildi. Uygulama sırasında 116 araç trafikten men edilirken, 302 araç ve sürücüsüne 139 bin 111 TL. Trafik İdari Para Cezası kesildi. Uygulama sırasında alkollü araç kullanan 40 sürücüye cezai işlem yapıldı.