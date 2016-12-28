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28 Aralık 2016 08:49

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü

28 Aralık 2016 08:49

Balıkesir’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Eski Kepsut yolunda meydana gelen kazada 10 BF 603 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Ahmet Kaymak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Taklalar atan araçta sıkışan Ahmet Kaymak’ı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartırken, Kaymak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



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