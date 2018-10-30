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Balıkesir'de trafik kazası: 1 Yaralı

Balıkesir Paşaalanı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Balıkesir Paşaalanı mahallesinde özel bir hastanenin önünde meydana gelen trafik kazasında 10 U 3122 araç ile 16 Z 4241 plakalı özel araçlar kavşak noktasında çarpışarak kaza yaptılar. Trafik kazasında sürücülerden Cengiz Alakuş yaralandı. Trafik kazası olayına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve 112 acil ekipleri müdahale ettiler. Yaralı Cengiz Alakuş olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

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