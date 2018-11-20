Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saat 20.00 sıralarında E-87 karayolu üzerinde şehirler arası otobüs terminali önünde meydana geldi. Erol Kestek yönetimindeki 34 RLD 69 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen Hüseyin Budak idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında oturan Sevgi Budak olay yerinde, sürücü Hüseyin Budak ise kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.