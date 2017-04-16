Balıkesir’de trafik kazası bir ölü, üç yaralı

Kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir, Edremit Karayolu 60. kilometresi Şapçı Mevkinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Alparslan İ. yönetimindeki 45 VE 511 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta yolcu olarak bulunan Burak Eskici (20) hayatını kaybetti. Ahmet B., Büşra A., Alparslan İ ise yaralı olarak kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları gördükleri manzara sonucunda sinir krizleri geçirdiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.