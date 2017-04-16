Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 18:23

Balıkesir’de trafik kazası bir ölü, üç yaralı

Balıkesir-Edremit Karayolunda meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüj bariyerlerine vurarak ikiye bölündü.

Balıkesir’de trafik kazası bir ölü, üç yaralı

16 Nisan 2017 18:23

Kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir, Edremit Karayolu 60. kilometresi Şapçı Mevkinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Alparslan İ. yönetimindeki 45 VE 511 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta yolcu olarak bulunan Burak Eskici (20) hayatını kaybetti. Ahmet B., Büşra A., Alparslan İ ise yaralı olarak kurtarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları gördükleri manzara sonucunda sinir krizleri geçirdiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    24°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:34
  • Güneş :06:21
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:03
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!