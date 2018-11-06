Balıkesir'de trafik nefes alacak

Başkan Kafaoğlu kavşak çalışmasının tamamlanmasının ardından Balıkesir merkezde iki ilçenin birbirine bağlanacağını söyledi. Balıkesir'de şehir içi trafiğinin rahatlayacağını ifade eden Kafaoğlu 2019 yılı gelmeden kavşağın trafiğe açılacağını belirtti.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yüklenici firmanın fore kazıkları çakarak ayakları yaptığını ifade ederek “En son kirişler gelerek inşaat tamamlanacak. İnşallah yılbaşına kadar kavşak çalışması bitecek. Balıkesir'in iki ucu bir araya gelecek. Altıeylül ile Karesi ilçemizi Paşaalanı, Sefaköy, Ali Hikmet Paşa Mahallesi tarafıyla özellikle şehir hastanesi, adliye ve yeni açılacak alışveriş merkezine doğru olan Bahçelievler, Plevne, Gazi Osman Paşa ve Yıldız Mahallesi bölgesine bağlayacak. Sürücüler şehir içerisine girmeden emniyetin oradaki kavşaktan, devlet demiryolları üst geçidi, Cengiz Topel'in üzerinden geçerek Rüzgar ve Savaştepe Caddesinden devam ederek adliye bölgesine ulaşacak. Şehir içi trafiği ciddi şekilde rahatlayacak. 20 bin kişi hergün şehir hastanesine gidiyor, adliye binası ve alışveriş merkezini de dahil edersek günlük 40-50 bin kişi bu bölgeye gidecek. Hizmetlerin Balıkesir halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetler yeterli mi hayır daha güzel hizmetler yapacağız. Balıkesir'deki şehir içi trafiğini daha da rahatlatmak için 18 adet ışıklı kavşağımızı akıllandırıp dinamik kavşak yapıyoruz. Kırmızı ışıkta bekleme olmadan yeşil ışık yanacak geçiş üstünlüğü sağlanacak. Hedefimiz trafikte de mutlu ve huzurlu bir şehir olmak”dedi.