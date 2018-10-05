Balıkesir'de TÜBİTAK 4006 eğitim semineri yapıldı

Balıkesir Lisesi konferans salonunda düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Program Tanıtım ve Destek Eğitim Semineri"ne Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Fahri Acar, Yarış Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cemile Çakır ve TÜBİTAK 4006 projeleri hazırlamak isteyen öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Fahri Acar, “Bu yıl TÜBİTAK projelerinde öğretmenlerimizin katılımı ile çok daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme programının tanıtımını yaparak, seminere katılan öğretmenleri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme proje başvurusu konusunda bilgilendirdi.

Yarış Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cemile Çakır ise proje tecrübelerini öğretmenler ile paylaştı ve öğretmenlerden gelen soruları cevapladı.

Toplantı sonrası Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl ve Yarış Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cemile Çakır'a, Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Acar tarafından teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.