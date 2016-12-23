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23 Aralık 2016 20:21

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

23 Aralık 2016 20:21

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu tacirlerinin özel bir araçla Ayvalık’ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağına ilişkin aldıkları bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi’nin Sarımsaklı mevkiinde durdurdu. Araç içinde bulunan M.K., O.C. ve B.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 8 paket halinde toplamda 8 kilogram sentetik uyuşturucu, kilitli naylon poşet içerisinde 2 bin 300 adet ve sigara jelatinine sarılı vaziyette 3 adet olmak üzere toplam 2 bin 303 adet extacy hap, sigara kağıdına sarılı içime hazır vaziyette daralı ağırlığı 1 gram esrar maddesi, gazete kağıdına sarılı 1 gram hint keneviri bitkisi tohumu ve M.K. isimli şahsın fotoğrafının bulunduğu B.K. adına düzenlenmiş sahte bir nüfus kağıdı ele geçirildi.
Operasyonda ikamette bulunan B.A. ve D.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Yapılan operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.



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