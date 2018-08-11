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11 Ağustos 2018 16:49

Balıkesir’de yabancılara yönelik huzur uygulaması

Balıkesir’de yabancılara yönelik düzenlenen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Balıkesir’de yabancılara yönelik huzur uygulaması

11 Ağustos 2018 16:49


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahibi oldukları işletmeler ile yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerde yabancılara yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama 433 iş yerinde yapılan kontrollerde 3 bin 805 şahısın sorgulanması neticesinde çeşitli suçlardan aranan 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 şahıs yakalandı. 8’i Türk 25 yabancı uyruklu şahsa adli işlem uygulandı. Denetlenen 870 araçtan 13 tanesine 2 bin 419 TL idari para cezası uygulanarak, 2 araç trafikten men edildi.




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