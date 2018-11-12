İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Umurlar Mahallesi’nde çıkan yangında 3 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Umurlar Mahallesi'nde çıkan yangında 3 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Umurlar Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin ahşap çatısının çöktüğü yangın yan evlere sıçradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Yangında Osman Akbaş, Sezen Akbaş ve Sedat Akbaş'a ait üç ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.